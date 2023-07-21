Прокурор просит приговорить основателя Grouр-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура попросила Мосгорсуд приговорить основателя Grouр-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Афанасьев.



Он уточнил, что во время выступления с последним словом Сачков не признал вину. Защита просила вынести отрицательный приговор по делу. Приговор огласят 26 июля.

Основателя компании Group-IB обвинили в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам в конце сентября, обвинение в госизмене ему предъявили в конце 2021 года. Сачкову грозит до 25 лет лишения свободы.

Сачков является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана, входил в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ. В 2016 году он входил в список самых успешных в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes.

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Маргарита Головатенко