Жилые комплексы Казани на Квартале получат дороги за полмиллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Строительные работы завершат в марте 2024 года

Казанские жилые комплексы в центре города обзаведутся новыми дорогами. Вложить в них планируется 529 миллионов рублей. Дорожное полотно появится на улицах Фатыха Амирхана и Сибгата Хакима.

Протяженность новых дорог составит 1,3 километра. Для них выделят две полосы. В будущем там обустроят тротуары, установят освещение, а также водоотвод. Кроме этого, дороги обзаведутся автобусными остановками, но это будет определяться необходимостью остановок в том или ином месте.

Согласно документации, которая есть в распоряжении редакции, дороги будут строить в районе ул. Козина, на углу с ул. Фатыха Амирхана, до дома 60 по ул. Сибгата Хакима.

скриншот realnoevremya.ru проектной документации

Согласно задумке проектировщиков, средняя скорость на этих дорогах составит 50 километров в час. Уложат на них асфальтобетон. Обещают на дорогах установить и ливневки, а также колодцы.

скриншот realnoevremya.ru проектной документации

При проведении строительных работ проектом рекомендуется использовать минимальное количество машин и механизмов, причем техника должна иметь минимальные шумовые характеристики.

Планируется, что строительные работы завершат в марте 2024 года.

На строительство дороги в Казани выделят 16 миллионов рублей

Добавим, что в Казани хотят построить дорогу и к участкам, выделенным многодетным семьям в жилом массиве Константиновка. На проектно-изыскательные работы 16,4 млн рублей выделит ГКУ «Главтатдортранс».

Всю работу нужно сделать до 20 сентября 2023 года. Подрядчик должен заняться проектированием и экспертизой. Еще ему необходимо выполнить археологические, инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. Сама дорога должна быть 2-полосной. Ее протяженность составит 3 километра.

скриншот realnoevremya.ru проектной документации

Кроме этого, новую дорогу планируют построить на границе с Лаишевским районом. Городской исполком уже подготовил проект планировки и межевания территории линейного объекта проектируемого проезда. Сейчас в этом месте — только ухабистая грунтовка.

Проектируемая дорога находится в Приволжском районе Казани и проходит вдоль железнодорожных путей, разделяющих столицу с селом Усады Лаишевского района Татарстана. Начало она берет от пересечения с трассой Казань — Боровое Матюшино. Конец участка проектирования расположен на пересечении с железнодорожными путями пригородного сообщения рядом с несколькими садовыми товариществами.

Вдоль будущей дороги располагается ЖК «Станция Спортивная». Сам участок проектирования входит в дорогу Казань — «Смарт-сити» от улицы Модельной до проезда 60. Новый объект будет относиться к магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения. Всего под строительство дороги отводится 24,2 га. Строительная длина основного направления, которое будет 8-полосным, составит 1,6 км. Еще 1,46 км составит 2-полосный боковой проезд по улице Ярышлар.

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Артур Казанцев