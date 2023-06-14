На границе Казани и Лаишевского района Татарстана построят новую дорогу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на границе с Лаишевским районом Татарстана планируют построить новую дорогу. Городским исполкомом подготовлен проект планировки и межевания территории линейного объекта проектируемого проезда. Сейчас в этом месте есть только ухабистая грунтовка. Подробнее о проекте — в материале «Реального времени».

Велодорожка и восемь полос

Проектируемая дорога находится в Приволжском районе Казани и проходит вдоль железнодорожных путей, разделяющих столицу с селом Усады Лаишевского района Татарстана. Начало она берет от пересечения с трассой Казань — Боровое Матюшино. Конец участка проектирования расположен на пересечении с железнодорожными путями пригородного сообщения рядом с несколькими садовыми товариществами.

Стоит отметить, что вдоль будущей дороги располагается ЖК «Станция Спортивная». Сам участок проектирования входит в дорогу Казань — «Смарт-сити» от ул.Модельной до проезда 60. Новый объект будет относиться к магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения.

Всего под строительство дороги отводится 24,2 га. Строительная длина основного направления, которое будет восьмиполосным, составит 1,6 км. Еще 1,46 км составит двухполосный боковой проезд по ул.Ярышлар.

Начало будущей дороги. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дорогу покроют асфальтобетоном. На основном направлении ширина одной полосы движения составит 3,5 метра, на боковом проезде — 4 метра. Расчетная скорость движения составит 70 км/час. Ширина тротуара на основном направлении дороги составит 2 метра. В 2,5 раза больше она будет на боковом проезде — 5 метров. Но здесь стоит учесть, что тротуар будет совмещен с велодорожкой.



Сейчас, как убедился корреспондент «Реального времени», на месте будущего строительства находится грунтовая дорога и пустырь. Следом каких-либо работ, кроме возведения многоэтажных домов, на территории не наблюдается.

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Изъятие земельных участков и природоохранные мероприятия

Для строительства новой дороги потребуется изъять несколько земельных участков. В списке 19 объектов, общая площадь которых, как подсчитало «Реальное время», составляет 608,9 тысячи квадратных метров. Самый крупный из них занимает 291 888 «квадратов», самый маленький — 22.

В границы проектирования дороги попадают существующие объекты электросетевого хозяйства. В местах устройства проезжей части их вынесут за ее пределы, а в точках пересечения с планируемой трассой предусмотрят защитные футляры.

Для отвода дождевых и талых вод с автодороги предусмотрели строительство дождеприемных колодцев. В границах производства работ есть сети канализации и водоснабжения. Часть из них — в местах устройства проезжей части — вынесут. Для остальных разработают защитные футляры.

Проект межевания территории/ скриншот realnoevremya.ru

Продуманы также оперативные и предупредительные природоохранные мероприятия на время планируемых работ. Например, при строительно-монтажных работах должны быть приняты меры по предотвращению поступления вредных примесей в воздушную среду, почву, поверхностные воды или их ограничению. После проведения работ должны быть прокультивированы нарушенные участки почв.

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Татьяна Демина, Дарья Пинегина