В Казани за 16 млн рублей спроектируют дорогу, ведущую в жилой массив Константиновка

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани хотят построить дорогу к участкам, выделенным многодетным семьям в жилом массиве Константиновка. На проектно-изыскательные работы 16,4 млн рублей выделит ГКУ «Главтатдортранс».

Всю работу нужно сделать до 20 сентября 2023 года. Подрядчик должен заняться проектированием и экспертизой. Еще ему необходимо выполнить археологические, инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.

Сама дорога должна быть двухполосной. Ее протяженность составит 3 километра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О строительстве крупного жилого района в Константиновке «Реальное время» писало еще в апреле прошлого года. Подробности можно прочитать в большом материале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов