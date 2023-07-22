На строительство школы в Ново-Савиновском районе Казани выделят дополнительно 577 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», в Казани на строительство общеобразовательной школы на 1 224 места на улице Сибгата Хакима выделят дополнительно 577 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до 31 марта 2024 года.

Заказчиком работ выступает «Главинвестстрой Татарстана». Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит доделать комплекс общестроительных работ, включая инженерно-техническое обеспечение, по площади здания, которая достигает 24,5 тысячи кв. метров.

Напомним, в мае этого года сообщалось, что строительство школы на улице Сибгата Хакима завершено на 70%. На оперативное выполнение работ выделялось более 1,5 млрд рублей.

На первом этаже здания будут располагаться кабинеты, два бассейна и столовая. На втором и третьем этажах оборудуют актовый зал, два спортивных зала, библиотеку и кабинеты. На территории школы появятся площадки для баскетбола, волейбола, тенниса и футбольное поле. Образовательное учреждение будет приспособлено для детей с ограниченными возможностями.



О строительстве этой школы стало известно еще в марте прошлого года. Такое же образовательное учреждение должно появиться на улице Рауиса Гареева.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в 13-м квартале жилого района «Салават купере» в Казани появится школа на 1 501 место — на ее строительство выделят 934,5 млн рублей. Заказчик — Главинвестстрой РТ. Работы необходимо завершить до 1 декабря 2023 года.

Также известно, что в скором времени в Советском районе Казани, вдоль Мамадышского тракта, на территории ЖК «Светлая долина», построят школу на 1 501 ученика. Стоимость работ по ней оценили в 992 млн рублей, за основу взяли проект строительства второго корпуса лицея №186 на ул. Гареева.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин