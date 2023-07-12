На строительство школы на 1,5 тысячи мест в «Салават Купере» выделят 934,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 13-м квартале жилого района «Салават Купере» в Казани появится школа на 1 501 место — на ее строительство выделят 934,5 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Заказчик — «Главинвестстрой РТ». Работы необходимо завершить до 1 декабря 2023 года. От подрядчика требуется выполнить строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установить оборудование, а еще благоустроить территорию.

На разработку проектной документации для возведения школы в 13-м квартале казанского ЖК «Салават купере» выделяли 10,5 млн рублей. Подрядчик выполнил комплексно-инженерные изыскания и представил свои планировочные решения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов(архив)

Известно, что в Советском районе Казани вдоль Мамадышского тракта на территории ЖК тоже «Светлая долина» построят школу на 1 501 ученика. Стоимость работ по ней оценили в 992 млн рублей, за основу взяли проект строительства второго корпуса лицея №186 по ул. Гареева.



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Маргарита Головатенко