Безопасность участников крестного хода в Казани обеспечили 80 сотрудников Росгвардии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Безопасность проведения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви обеспечили 80 военнослужащих казанского полка Росгвардии. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Их выставили на протяжении всего маршрута движения колонны. Сотрудники находились на расстоянии 20—30 шагов друг от друга.

Также безопасность обеспечили сотрудники Госавтоинспекции. Несколько улиц для движения транспорта были перекрыты строительной техникой.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

На время торжества по случаю 444-летия явления иконы Пресвятой Богородицы в столице Татарстана ограничили движения транспорта. Изменения продлятся до 13.00.

Сегодня в 18.00 в казанском парке «Черное озеро» пройдет праздничный концерт. Концертную программу представит краснодарская Арт-группа Largo. Коллектив исполнит произведения классической музыки, духовные песнопения и песни отечественных композиторов.



История Казанской иконы Божией Матери, найденной в «свежеприобретенной» Казани в 1579 году, и многочисленных списков с нее полна загадок — она совсем не линейна. По всей России стоят «Казанские» церкви, возведенные в честь этого образа, список с иконы охраняет своих почитателей аж с высоты МКС, а вокруг тайны ее исчезновения тщательно подогревается интрига. О Казанской иконе Божией Матери, о восстановлении собора на месте ее обретения и о том, как крошечному образу, найденному в Казани десятилетним ребенком, удалось обрести славу «защитницы» всей России — в тексте проекта «Бренды Татарстана».

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Айрат Назипов, Ирина Плотникова