В столице Татарстана стартуют торжества по случаю 444-летия обретения Казанской иконы Божией Матери

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстанской митрополии начнутся торжества по случаю 444-летия явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Соборные архиерейские богослужения будут совершаться в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери.

В 17.00 в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. А уже утром 21 июля начнется традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. Начало в 7.30.

После торжественной встречи иконы на месте ее явления будет совершена Божественная литургия. Начало службы в 9.00.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

А в 18.00, в пятницу, 21 июля в казанском парке «Черное озеро» пройдет праздничный концерт. Концертную программу представит краснодарская Арт-группа Largo. Коллектив исполнит произведения классической музыки, духовные песнопения и песни отечественных композиторов.

Сейчас в Казани проходят фестиваль православной культуры «Казанские дни» и благотворительный фестиваль «Дни белого цветка». Они продлятся до конца недели.

Сегодня в столице Татарстана с 20.00 закроют для парковки машин улицу Миславского. Ограничение будет действовать до 13.00 пятницы. Завтра с 7 утра до 13 часов дня в Казани введут ограничение движения и стоянки транспорта по проезжей части. Подробности — в материале «Реального времени». На это же время в городе изменят схему движения автобусов.



История Казанской иконы Божией Матери, найденной в «свежеприобретенной» Казани в 1579 году, и многочисленных списков с нее полна загадок — она совсем не линейна. По всей России стоят «Казанские» церкви, возведенные в честь этого образа, список с иконы охраняет своих почитателей аж с высоты МКС, а вокруг тайны ее исчезновения тщательно подогревается интрига. О Казанской иконе Божией Матери, о восстановлении собора на месте ее обретения и о том, как крошечному образу, найденному в Казани десятилетним ребенком, удалось обрести славу «защитницы» всей России — в тексте проекта «Бренды Татарстана».



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Айрат Назипов