Казанцам напомнили об ограничении движения транспорта в центре города из-за крестного хода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мэрии Казани напомнили жителям и гостям столицы об ограничении движения транспорта на нескольких улицах города в день проведения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

Ограничение движения и стоянки автомобилей будет действовать с 7.00 до 13.00 21 июля на следующих участках:

ул. Батурина, от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

ул. Большая Красная, от ул. Япеева до ул. Батурина;

ул. К. Маркса, от ул. Лобачевского до ул. Батурина;

ул. Кремлевская, от ул. Чернышевского до площади Первого Мая;

ул. Миславского, от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского;

ул. Профсоюзная, от ул. Чернышевского до площади Тысячелетия;

ул. Япеева, от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);

съезд с ул. Батурина на Кремлевскую дамбу;

съезд с площади Первого Мая, от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;

съезд с площади Тысячелетия на ул. Батурина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня, 20 июля, с 20.00 до 13.00 21 июля перекроют движение по проезжей части ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной (с исключением парковки транспорта).

Также сегодня в Татарстанской митрополии начнутся торжества по случаю 444-летия явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Соборные архиерейские богослужения будут совершаться в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. В 17.00 в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной.

История Казанской иконы Божией Матери, найденной в «свежеприобретенной» Казани в 1579 году, и многочисленных списков с нее полна загадок — она совсем не линейна. По всей России стоят «Казанские» церкви, возведенные в честь этого образа, список с иконы охраняет своих почитателей аж с высоты МКС, а вокруг тайны ее исчезновения тщательно подогревается интрига. О Казанской иконе Божией Матери, о восстановлении собора на месте ее обретения и о том, как крошечному образу, найденному в Казани десятилетним ребенком, удалось обрести славу защитницы всей России, — в тексте проекта «Бренды Татарстана».

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Айрат Назипов