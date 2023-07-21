Внешний долг России к ВВП упал до исторического минимума

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам первого квартала 2023 года упал до 15%, обновив исторический минимум. Об этом сообщает «РИА Новости», опираясь на данные Центробанка.

Предыдущий минимум фиксировался в мае по итогам прошлого года. Тогда он составил 16,6%, что на тот момент было наименьшим результатом с 1993 года.

После этого показатель продолжил сокращаться, достигнув 15,45% в марте. На конец месяца внешний долг страны в денежном выражении составил $354,8 миллиардов или 27.35 триллионов рублей.

Центробанк России сообщил о рекордном с 2006 года снижении размера внешнего долга страны. Так, с начала нынешнего года он снизился на $33 млрд и составил $347,7 миллиарда.

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Елизавета Пуншева