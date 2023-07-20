В Казани на Горьковском кольце завершили строительство тоннелей вблизи трех улиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани завершилось строительство тоннельной части разворотной петли вблизи улиц Фрунзе и Болотникова в рамках реконструкции Горьковского шоссе. Работы по возведению подпорных стен выполнены на 60%. До конца года здесь уложат верхний слой основания из асфальтобетона и обустроят канализационные насосные станции.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города, достроена тоннельная часть транспортной развязки на улицах Восстания — Болотникова, подпорные стены выполнены на 70%. До конца года их также планируют завершить, уложить верхний слой основания из асфальтобетона и обустроить канализационные насосные станции.

Вместо Горьковского кольца строители возводят тоннель и развязку, которые позволят проезжать этот участок без остановок во всех направлениях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Горьковское шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра. В конце апреля власти Казани рассказали, как идет ремонт шоссе.

На пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания изменили схему движения. Автомобильное и пешеходное движение в существующих направлениях сохраняется — меняется траектория движения.

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Айрат Назипов