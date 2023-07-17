В Казани до конца года ограничат движение на пересечении Горьковского шоссе с тремя улицами
В Казани ограничат движение на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Проезд будет закрыт с 19 июля по 30 декабря. Ограничения связаны со строительством транспортного узла в рамках реконструкции магистрали.
В Казани временно ограничат движение по улице Фатыха Карима. Ограничения вводятся на период с 17 по 30 июля. В городе будет закрыт проезд в районе дома №9 по ул. Сары Садыковой.
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