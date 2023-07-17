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В Казани до конца года ограничат движение на пересечении Горьковского шоссе с тремя улицами

18:18, 17.07.2023
В Казани до конца года ограничат движение на пересечении Горьковского шоссе с тремя улицами
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани ограничат движение на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Проезд будет закрыт с 19 июля по 30 декабря. Ограничения связаны со строительством транспортного узла в рамках реконструкции магистрали.

В Казани временно ограничат движение по улице Фатыха Карима. Ограничения вводятся на период с 17 по 30 июля. В городе будет закрыт проезд в районе дома №9 по ул. Сары Садыковой.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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