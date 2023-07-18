Закон об исламском банкинге принят во втором чтении

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об исламском банкинге. Эксперимент по развитию партнерского финансирования в России будет проходить с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех пилотных регионов: Татарстана, Башкортостана, Чечни и Дагестана.

Участники нового правового режима не вправе взимать вознаграждение в виде ссудных процентов, но могут разделять доходы и риски от реализации таких проектов с инвесторами и клиентами. Для них ограничено финансирование игорной деятельности, проектов по производству табачных изделий, алкоголя, оружия.

Предоставлять партнерские услуги смогут банки, финансовые организации, юридические лица, зарегистрированные в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. При этом такие организации или их филиалы должны быть зарегистрированы на территории пилотных регионов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 21 декабря 2022 года. Территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Банком России.

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Айрат Назипов