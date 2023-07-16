Власти ЮАР еще решают вопрос о личном участии Владимира Путина в саммите БРИКС

Власти ЮАР еще решают вопрос о личном участии президента России Владимира Путина в саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) Фикиле Мбалула.

— Правительство работает над вопросом, приедет ли президент России Владимир Путин лично на саммит БРИКС. Мы позволим правительству разобраться с этим вопросом и оставим его в надежных руках президента (Сирила Рамафосы), — подчеркнул он.

Мбалула добавил, что ЮАР является членом Международного уголовного суда (МУС) и должна понимать обязательства, которые на нее возлагаются.

В марте в ЮАР заявили, что принимают во внимание ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест российского президента Владимира Путина и «осознают свои юридические обязательства».

В экономическое объединение БРИКС сейчас входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В ходе своего выступления на саммите в прошлом году Владимир Путин заявил, что Россия готова и далее развивать тесное партнерство со странами БРИКС.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева