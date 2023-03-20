В ЮАР осознают «юридические обязательства» перед МУС в случае визита Путина на саммит БРИКС

В ЮАР заявили, что принимают во внимание ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест российского президента Владимира Путина и «осознают свои юридические обязательства». Об этом Reuters заявил пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья.

— Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами, — сказал он.

В экономическое объединение БРИКС сейчас входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В ходе своего выступления на саммите в прошлом году Владимир Путин заявил, что Россия готова и далее развивать тесное партнерство со странами БРИКС.



Фото: Alan Santos/PR/flickr.com (лидеры стран БРИКС на саммите в 2019 году)

Отметим, что в январе посол республики Мзувукиле Макетука сообщил, что ЮАР планирует пригласить Путина на саммит: «Все президенты будут приглашены, это стандартная практика».

— Южная Африка сохраняет приверженность и очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был урегулирован мирным путем, путем переговоров, — подчеркнул пресс-секретарь президента республики.



В январе сообщалось, что порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС. Среди претендентов есть две африканские страны — Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.



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Илина Хакимова