В Госдуме предложили установить длинные майские выходные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты Государственной думы разработали законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая. Увеличить отдых в начале последнего месяца весны предлагают за счет сокращения новогодних каникул.

— Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая, — сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

В случае принятия такой инициативы, новогодние каникулы в 2024 году продлятся в России с 1 по 3 января, выходным останется и 7 января. Идея принадлежит партии «Новые люди». Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как считает Владислав Даванков, «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами». Он уверен, что все важные дела россияне успеют сделать до и после отдыха.

Перенести часть новогодних выходных на май в России предлагают не в первый раз. В январе 2023 года с такой инициативой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратился лидер партийной фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он объяснил свою позицию тем, что новогодние праздники — продолжительный период нерабочих дней, а это «замораживает» работу образовательных учреждений, а коммунальные и правоохранительные службы действуют в режиме дежурства.



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Татьяна Демина