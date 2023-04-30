В Госдуме раскритиковали идею переноса выходных с января на май

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Депутат Госдумы России Светлана Бессараб высказалась об идее переноса выходных дней с января на май. По ее словам, делать этого не следует.

— Я уже давно говорю о том, что нельзя трогать новогодние праздники. Мне бы очень хотелось попросить своих коллег, чтобы они не пытались их сокращать. Россияне за новогодние каникулы, — отметила она в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, в обществе закрепилась традиция отмечать новогодние праздники в кругу семьи. При этом не у всех есть возможность проводить время вместе с родными в другой период.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

— Что касается майских праздников, то хотелось бы, чтобы все праздники у нас были длинными, но что есть, то есть. В этом году 1 мая попадает на понедельник, значит, три дня мы гуляем, отдыхаем и имеем возможность покопаться в саду и огороде. Что касается дополнительных дней, то я считаю, что это избыточно. У нас сегодня 14 календарных праздничных дней, дополнительный 15-й уже будет лишним, — подчеркнула Бессараб.

В начале апреля депутаты Госдумы разработали законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая. Увеличить отдых в начале последнего месяца весны предлагают за счет сокращения новогодних каникул.

Перенести часть новогодних выходных на май в России предлагают не в первый раз. В январе 2023 года с такой инициативой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратился лидер партийной фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он объяснил свою позицию тем, что новогодние праздники — продолжительный период нерабочих дней, а это «замораживает» работу образовательных учреждений, а коммунальные и правоохранительные службы действуют в режиме дежурства.

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Елизавета Пуншева