Татарстан стал лидером в ПФО по количеству клиентов гостиниц

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По итогам января — мая 2023 года Татарстан среди 14 регионов Приволжского федерального округа стал лидером по числу лиц, принятых коллективными средства размещения, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Их услугами за этот период воспользовались 956 822 человека

На втором месте в ПФО по числу принятых коллективными средствами размещения Нижегородская область — 538 934 человека. Топ-3 замыкает Башкирия, гостиницы которой за 5 месяцев разместили 525 625 клиентов.

Услугами коллективных средств размещения всех регионов Приволжского федерального округа за пять месяцев воспользовались 3 698 682 человека. Из них почти 26% пришлось на Татарстан.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, по сравнению с январем — маем 2022 года количество клиентов коллективных средств размещения в Татарстане уменьшилось на 2,1%, или на 20,7 тысячи человек. Наибольшая доля воспользовавшихся услугами гостиниц — граждане России.

По номерному фонду Татарстан в России занимает шестое место. Республику опережают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Московская область



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Татьяна Демина