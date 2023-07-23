Официальная статистика: в гостиницах Татарстана сократилось количество клиентов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Услугами коллективных средств размещения в Татарстане за первые 5 месяцев 2023 года воспользовались 956 822 человека. По сравнению с январем — маем прошлого года количество клиентов уменьшилось на 2,1%, или на 20,7 тысячи размещенных, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.



Наибольшее число лиц, воспользовавшихся услугами коллективных средств размещения в Татарстане, — граждане России. Это 932 171 человек, или 97,4% от общего числа размещенных.

Остальные клиенты татарстанских гостиниц — 24 651 человек — иностранные граждане. На них пришлось 2,6% от общего числа размещенных.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В коллективных средствах размещения Татарстана их клиенты за 5 месяцев оплатили 2 539 628 ночевок. Таким образом, один человек проводил в гостинице более 2,5 ночи.

Напомним, в Татарстане за январь — апрель 2023 года услугами гостиниц и прочих коллективных средств размещения воспользовались 739 660 тысяч человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина