Замминистра торговли Турции: «Мы придаем большое значение развитию экономических связей с Татарстаном»
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра торговли Турции Махмутом Гюрджаном. Последний положительно оценил вклад республики в развитие межрегионального сотрудничества между Россией и Турцией.
— Мы придаем большое значение развитию торгово-экономических связей с Татарстаном. Проводим последовательную работу в этом направлении, — цитирует Гюрджана пресс-служба раиса.
Замминистра торговли выразил надежду, что визит Рустама Минниханова придаст новый импульс развитию отношений между двумя странами. По его словам, турецкие компании выбирают Татарстан для выхода на российский рынок.
В свою очередь, руководитель республики рассказал о желании региона продолжать развивать двухстороннее сотрудничество.
— Сегодня наш товарооборот превышает $1,2 млрд, динамика очень позитивная. Но это не повод успокаиваться. Наоборот, мы приехали в Конью, чтобы найти новых партнеров, пригласить их в Россию, тем самым активизировать наши деловые связи, — пояснил он.
Накануне раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья. Он пообщался на тему сотрудничества с мэром и губернатором провинции и заявил о необходимости активизировать контакты между республикой и провинцией Конья. По словам Рустама Минниханова, турецкий бизнес «серьезно представлен в Татарстане» — компании инвестировали в регион порядка $2 миллиардов.
Сегодня татарстанский лидер посетил турецкий завод «Имаш» по производству сельскохозяйственного оборудования. Во время беседы он предложил руководству предприятия локализовать производство на территории республики.
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