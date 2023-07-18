Замминистра торговли Турции: «Мы придаем большое значение развитию экономических связей с Татарстаном»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра торговли Турции Махмутом Гюрджаном. Последний положительно оценил вклад республики в развитие межрегионального сотрудничества между Россией и Турцией.

— Мы придаем большое значение развитию торгово-экономических связей с Татарстаном. Проводим последовательную работу в этом направлении, — цитирует Гюрджана пресс-служба раиса.

Замминистра торговли выразил надежду, что визит Рустама Минниханова придаст новый импульс развитию отношений между двумя странами. По его словам, турецкие компании выбирают Татарстан для выхода на российский рынок.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В свою очередь, руководитель республики рассказал о желании региона продолжать развивать двухстороннее сотрудничество.

— Сегодня наш товарооборот превышает $1,2 млрд, динамика очень позитивная. Но это не повод успокаиваться. Наоборот, мы приехали в Конью, чтобы найти новых партнеров, пригласить их в Россию, тем самым активизировать наши деловые связи, — пояснил он.

Накануне раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья. Он пообщался на тему сотрудничества с мэром и губернатором провинции и заявил о необходимости активизировать контакты между республикой и провинцией Конья. По словам Рустама Минниханова, турецкий бизнес «серьезно представлен в Татарстане» — компании инвестировали в регион порядка $2 миллиардов.

Сегодня татарстанский лидер посетил турецкий завод «Имаш» по производству сельскохозяйственного оборудования. Во время беседы он предложил руководству предприятия локализовать производство на территории республики.



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Айрат Назипов