Рустам Минниханов: «Турецкий бизнес серьезно представлен в Татарстане»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о планах республики нарастить объемы сотрудничества с турецким бизнесом, в том числе с предпринимателями из провинции Конья. Такие слова он произнес на встрече с председателем Промышленной палаты города Мустафой Бююкэгеном.

— Турецкий бизнес серьезно представлен в Татарстане. Компании из вашей страны инвестировали в республику порядка $2 млрд. У нас успешно работают заводы «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», «Шишеджам», «Джошкуноз», «Колуман», «Тирсан Кардан» и ряд других, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Раис республики рассказал про экономический, промышленный и инвестиционный потенциал Татарстана, обозначив ключевые для региона отрасли. Речь идет о нефтедобыче, нефтепереработке, химической и нефтехимической промышленности, машиностроении и АПК.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы надеемся найти новых партнеров из Коньи. Приглашаем ваши деловые круги посетить Татарстан. Наша главная задача — запустить несколько проектов, которые станут примером для остальных, — сказал татарстанский лидер.

В свою очередь Бююкэген выразил заинтересованность в развитии сотрудничества и в укреплении связей.

Накануне Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья. Он пообщался на тему сотрудничества с мэром и губернатором провинции. На встрече татарстанский лидер заявил о необходимости активизировать контакты между республикой и провинцией Конья.

На встречах присутствовал и глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев. Он заявил о заинтересованности в развитии кооперации с производителями сельхозтехники из турецкой провинции Конья. Мэр города Угур Ибрахим Алтай поддержал это предложение и сообщил, что в населенном пункте работает много машиностроительных компаний в сфере АПК.

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Айрат Назипов