Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья. В аэропорту его встретил губернатор провинции Вахдеттин Озкан, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Минниханов планирует провести встречу не только с губернатором, но и мэром города, а также председателем Промышленной палаты Коньи. Еще он посетит заводы «Имаш», которая производит сельскохозяйственное оборудование и «Тюмосан», специализирующаяся на тракторной технике.

Конья — крупнейшая провинция Турции, а также лидер в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения. В регионе развита промышленность, в частности, производство автокомпонентов и мебели, станкостроение. На территории провинции расположены 13 крупных организованных промышленных зон (ОПЗ), 95 промышленных парков, в которых расположены 8,6 тыс. компаний.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неделю назад Рустам Минниханов вручил Генеральному консулу Турции в Казани Исмету Эрикану медаль в честь 100-летия ТАССР на встрече в Доме правительства республики. По словам раиса, Турция остается одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Контакты сторон развиваются при непосредственном участии Генконсульства.

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Айрат Назипов