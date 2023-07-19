В Нижнекамске на проспекте Вахитова установят новые светофоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», АО «Татавтодор» ищет подрядчика для проведения работ по устройству светофоров на проспекте Вахитова в Нижнекамске. Стоимость контракта оценивается в 6,2 млн рублей. Максимальный срок выполнения работ составляет 25 дней с момента передачи строительной площадки.

Согласно проектной документации, исполнителю предстоит провести работы от ул. Соболековской до кольца проспекта Химиков — проспекта Вахитова. Ему нужно будет демонтировать старые стальные опоры, разобрать железобетонные фундаменты, пробурить котлованы, установить все необходимые кронштейны, ящики для проводки и оборудования. Уточняется, что новые светофоры будут трех- и двухсекционными.

Вместе с этим подрядчик также обязуется обновить освещение на пешеходных переходах, на которых и будут установлены светофоры.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, «Татавтодор» также ищет подрядчика для проведения работ по капитальному ремонту дорог и устройству уличного освещения в Нижнекамске. Общая стоимость двух контрактов достигает чуть более 22 млн рублей.

Согласно проектной документации, работы необходимо провести по ул. Вокзальной (от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей). Рабочие должны будут уложить тактильные плиты, установить Г-образные опоры и светодиодные знаки, бортовые камни и благоустроить окружающую территорию, засеяв газон.

В конце июня в Нижнекамске приступили ко второму этапу капитального ремонта дороги по ул. Вокзальной. Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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Максим Кокунин