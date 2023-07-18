В Нижнекамске на продолжение работ по обновлению улицы Вокзальной выделили еще 22 млн рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru сервиса «Яндекс.Карты»

Как выяснило «Реальное время», АО «Татавтодор» ищет подрядчика для проведения работ по капитальному ремонту дорог и устройству уличного освещения в Нижнекамске. Общая стоимость двух контрактов достигает чуть более 22 млн рублей.

Согласно проектной документации, работы по проведению уличного освещения необходимо провести по ул. Вокзальной (от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей). Рабочие должны будут уложить тактильные плиты, установить Г-образные опоры и светодиодные знаки, бортовые камни и благоустроить окружающую территорию, засеяв газон. Кроме того, им предстоит заменить все имеющиеся инженерные сети, начиная от электрических и заканчивая ливневой канализацией. Стоимость работ по этому договору оценивается в 18 млн рублей.

Что касается работ по устройству дорожного покрытия, то они пройдут на том же самом месте. Однако их стоимость составляет лишь 2,9 млн рублей.

На объекте устроят верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона ЩМА-8. Для улучшения инфраструктуры, безопасного и комфортного передвижения населения города предусмотрено устройство специальных велосипедных дорожек и тротуаров.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в конце июня в Нижнекамске приступили ко второму этапу капитального ремонта дороги по ул. Вокзальной (от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей). Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин