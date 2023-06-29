В Нижнекамске приступили ко второму этапу капремонта дороги по улице Вокзальной

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Нижнекамске проходит второй этап капитального ремонта дороги по ул. Вокзальной (от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей). Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.



На проведение капремонта из бюджета республики выделили 181 млн рублей.

Дорожные службы выполнили работы по устройству выравнивающего и нижнего слоев асфальтобетонной смеси, монолитного бортового камня.

На объекте устроят верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона ЩМА-8. Для улучшения инфраструктуры, безопасного и комфортного передвижения населения города предусмотрено устройство специальных велосипедных дорожек и тротуаров. На местном проезде отремонтируют покрытие.

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Маргарита Головатенко