Кукморский район Татарстана хочет сотрудничать с турецкими производителями сельхозтехники

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев заявил о заинтересованности в развитии кооперации с производителями сельхозтехники из турецкой провинции Конья. Об этом он рассказал на встрече с мэром города Угуром Ибрахимом Алтаем, на которой присутствовал раис республики Рустам Минниханов.

Мэр Коньи поддержал это предложение и сообщил, что в городе работает много машиностроительных компаний в сфере АПК. Он выразил уверенность, что визит Минниханова придаст «серьезный импульс расширению взаимной торговли».

— Мы планируем активно сотрудничать не только в вопросах АПК, но и в области культуры, археологии, туризма. У вас очень богатая история. Нас многое связывает, нужно теснее общаться и развивать деловые связи. Этому способствует прямое авиасообщение между Казанью и Стамбулом, — приводит слова раиса республики его пресс-служба.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья. Он посетит завод «Имаш», который производит сельскохозяйственное оборудование, и предприятие «Тюмосан», специализирующееся на тракторной технике.

Минниханов уже встретился с губернатором города Вахдеттином Озканом. На встрече татарстанский лидер заявил о необходимости активизировать контакты между республикой и провинцией Конья.

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Айрат Назипов