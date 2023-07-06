Банк России допустил повышение ключевой ставки

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Банке России допускают возможность повышения ключевой ставки, однако масштабы и частоту нужно анализировать, это не предопределено, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса.



— Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл, все будет зависеть от развития ситуации, которое мы будем анализировать. Поэтому сейчас это предопределять преждевременно, — приводит ее слова ТАСС.

По словам Набиуллиной, проинфляционные риски в России несколько выросли с июньского заседания совета директоров, но на предстоящем заседании решение будет приниматься исходя из всех факторов.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что на предстоящем заседании совета директоров Банка России впервые после длительного периода могут повысить ключевую ставку. Она остается неизменной с сентября прошлого года и держится на уровне 7,5%.

9 июня Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ЦБ отмечали, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

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Маргарита Головатенко