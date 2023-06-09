ЦБ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, такое решение принял Совет директоров Банка России.

— Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне, — указали в пресс-службе регулятора.

В ЦБ отметили, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

Проинфляционные риски по-прежнему формируют ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

— Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее, — сообщили в ЦБ.

По прогнозу Центробанка, инфляция в России составит 4,5—6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Ключевая ставка держится на уровне 7,5% с сентября 2022 года. В последний раз Банк России сохранял ее на этом уровне в апреле этого года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров ЦБ.

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Маргарита Головатенко