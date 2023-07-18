«До зимы ждать?»: жители улицы Губкина обвинили «Водоканал» в бездействии

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

«Уже уток можно поселить»

В редакцию «Реального времени» обратились жители улицы Губкина в Советском районе Казани. По их словам, по проезжей части вдоль домов №46 и №48 пятый день бегут потоки чистой воды, при этом аварию никто не устраняет. На все обращения в «Водоканале» лишь отмахиваются от проблемы, рассказала нашему изданию местная жительница Алла Михеева.

— На улице Губкина пятый день прямо по проезжей части идет чистая вода. Звонили в диспетчерскую «Водоканала» — сказали, что заявка принята. Но чистая вода так и идет, зато постоянно повышают тарифы, — негодует женщина.

На улице Губкина пятый день прямо по проезжей части идет чистая вода. предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

По словам собеседницы «Реального времени», в диспетчерской ей лишь сказали, что в курсе проблемы и заявка находится в работе. При этом сроков устранения аварии не назвали. «Здесь уже уток можно поселить. Нам до зимы ждать?» — реагирует женщина.

— Сказала, что будет перерасход воды, на что мне ответили: «Вы же все равно по счетчику платите». А зачем тогда тарифы повышать ежегодно за услуги? Да и асфальт может провалиться, столько дней вода идет все-таки, — возмутилась Михеева.

Когда вопрос решится — неизвестно

«Реальное время» связалось с диспетчерской службой «Водоканала». На предприятии корреспонденту издания ответили, что потоп случился из-за земляной течи.

— Губкина, там земляная течь. Будут работать. Пока идут подготовительные работы. Копать будут там. Решается этот вопрос на уровне руководства, — пояснили в организации.

На предприятии корреспонденту издания ответили, что потоп случился из-за земляной течи. предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

На вопрос о сроках устранения прорыва изданию ответить не смогли, уточнив, что в настоящее время проводятся подготовительные работы.

Тем временем население ближайших домов переживает, что из-за подтопления улицы размывает дорогу, а главное — «убежавшие» объемы воды в конечном итоге жильцам придется оплачивать по графе ОДН. Не говоря уже о том, что ручей, растянувшийся на всю улицу, создает неудобства и прохожим, и автовладельцам.

Очередной потоп

В последнее время в Казани участились подобные коммунальные происшествия. В июне в казанском крупном жилом комплексе «Романтика» затопило подвал. Инцидент произошел из-за прорыва насосной станции. Тогда жильцы обратились в «Водоканал», но в экстренной помощи им отказали.

— В нашем доме прорвало канализационно-насосную станцию и затопило подземный паркинг. Ситуация аварийная, поэтому заранее водой жители не запаслись. В подвозе воды МУП «Водоканал» отказало, потому что не их территория прорыва. От управляющей компании заявка к ним не поступала, — рассказали жильцы.

«Реальное время» также недавно рассказывало, что возле торгового центра «Южный» городские коммунальщики выявили прорыв на водопроводе. Как сообщали в Комитете ЖКХ, завершить ремонтные работы планировалось в июне.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

О подобных ЧП граждане сообщали и в мэрию Казани, которая в июне отреагировала на многочисленные обращения граждан, пожаловавшихся на прорыв канализации на ул. Гудованцева/Беломорской, 69. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, провал образовался под самотечным канализационным коллектором «Водоканала», а работы осложнены большой глубиной его залегания.

Добавим, что за первый квартал этого года в Казани произошло 76 провалов. Это в 46 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Елизавета Пуншева