В казанском ЖК «Романтика» из-за прорыва насосной станции жильцы остались без воды

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Ириной Носковой

В казанском крупном жилом комплексе «Романтика» затопило подвал. Инцидент произошел из-за прорыва насосной станции. Об этом «Реальному времени» рассказали местные жители.

— В нашем доме прорвало канализационно-насосную станцию и затопило подземный паркинг. Ситуация аварийная, поэтому заранее водой жители не запаслись. В подвозе воды МУП «Водоканал» отказал, потому что не их территория прорыва. От управляющей компании заявка к ним не поступала, —рассказали жители.

Жильцы дома добавили, что потоп произошел вчера, 20 июня, поздно вечером. Они экстренно обращались в аварийную службу, но в оперативной помощи им отказали. По словам жителей, сантехник к ним сможет прийти только утром следующего дня.

— Пока мы со всеми службами не связались и не поругались, никто не приехал, и мы бы ждали до утра, пока выйдут на работу наши сантехники от УК. Вот такой бардак. А ночью так бы все и хлестало водой на подземном паркинге, — возмутились жильцы.

Местные жители отметили, что на месте прорыва сейчас уже работают сантехники. Воды в доме все еще нет, ее подвоз пока так никто и не организовал.

Недавно мы рассказывали, что возле торгового центра «Южный» городские коммунальщики выявили прорыв на водопроводе. Как сообщили в Комитете ЖКХ, завершить ремонтные работы планируется в этом месяце.

Добавим, что за первый квартал этого года в Казани произошло 76 провалов. В 2023 году их стало больше в 46 раз, чем за этот же период в прошлом году.

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Артур Казанцев