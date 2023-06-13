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В Казани около ТЦ «Южный» выявили прорыв на водопроводе

13:59, 13.06.2023 Сюжет:  Коммунальные сети Казани
В Казани около ТЦ «Южный» выявили прорыв на водопроводе
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани около торгового центра «Южный» выявили прорыв на водопроводе. Такой ответ дали в городском Комитете ЖКХ в ответ на жалобы жителей на пробивающуюся из-под асфальта воду рядом со зданием со стороны проспекта Победы.

Специалисты уже начали подготовку для производства земляных работ, говорится в сообщении казанских властей в соцсетях. Завершить их планируется до конца недели.

Напомним, в Казани в 2022 году произошло 156 аварий на сетях канализации. Это на 20 случаев больше, чем в предыдущем году.

На сетях водоотведения в первом квартале 2023 года в столице Татарстана зарегистрировали 76 провалов. Это на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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