В Казани около ТЦ «Южный» выявили прорыв на водопроводе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани около торгового центра «Южный» выявили прорыв на водопроводе. Такой ответ дали в городском Комитете ЖКХ в ответ на жалобы жителей на пробивающуюся из-под асфальта воду рядом со зданием со стороны проспекта Победы.

Специалисты уже начали подготовку для производства земляных работ, говорится в сообщении казанских властей в соцсетях. Завершить их планируется до конца недели.

Напомним, в Казани в 2022 году произошло 156 аварий на сетях канализации. Это на 20 случаев больше, чем в предыдущем году.



На сетях водоотведения в первом квартале 2023 года в столице Татарстана зарегистрировали 76 провалов. Это на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина