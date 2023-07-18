Инфекционист объяснила случаи выявления кори уменьшением объема вакцинации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Случаи выявления кори в Татарстане связаны с уменьшением объема вакцинации. Об этом ГТРК «Татарстан» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Набережных Челнов Татьяна Аглямова.

По ее словам, многие родители настроены против вакцинации, что приводит к повышению заболеваемости. Более того, они черпают информацию из недостоверных источников.

— Вызывает удивление, когда поступают дети 10-летнего возраста, не имеющие ни одной прививки. И мама совершенно убеждена, с гордостью заявляет о том, что не нужно прививать детей, — подчеркнула Аглямова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Она добавила, что корь вызывает энцефалит, отит, глухоту, а также пневмонию. Прививки, которые делаются в год и в 6 лет, способны предотвратить заболевание и его последствия.

Напомним, в Набережных Челнах приостановили работу частного детского сада из-за вспышки кори. В автограде зафиксировали пять случаев кори.

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Елизавета Пуншева