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Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки

08:49, 17.07.2023

В Крыму водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки. Об этом сообщает «РИА Новости».

Останавливают автомобили примерно в 10 километрах от города. Альтернативный маршрут им предлагает через село Багерово.

Напомним, на Крымском мосту произошло ЧП, из-за чего на данный момент движение приостановлено. В Минтрансе России сообщили, что повредилось дорожное полотно. При этом опоры моста не повредились.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что железнодорожное движение планируется восстановить до 9.00.

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Елизавета Пуншева
АвтоПроисшествия

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