Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки
В Крыму водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки. Об этом сообщает «РИА Новости».
Останавливают автомобили примерно в 10 километрах от города. Альтернативный маршрут им предлагает через село Багерово.
Напомним, на Крымском мосту произошло ЧП, из-за чего на данный момент движение приостановлено. В Минтрансе России сообщили, что повредилось дорожное полотно. При этом опоры моста не повредились.
Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что железнодорожное движение планируется восстановить до 9.00.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым