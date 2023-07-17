На Крымскому мосту возобновили движение железнодорожного транспорта
Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщает оперштаб Крыма.
— Поезд Симферополь — Москва отправился в сторону Краснодарского края. Он простоял более 5 часов. Будет ли он нагонять расписание, пока неизвестно, — сказано в сообщении.
Сегодня на Крымском мосту произошло ЧП, из-за чего было приостановлено движение транспорта. В Минтрансе России сообщили, что повредилось дорожное полотно. При этом опоры моста не повредились. В результате инцидента погибли два человека.
Сейчас в Крыму останавливают водителей на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки. Автомобилистам предлагают выбрать альтернативный маршрут через село Багерово.
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