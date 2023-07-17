В Казани количество летних веранд выросло более чем в два раза

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

В столице Татарстана на летние веранды приходится более половины городских сезонных объектов, за последние семь лет их количество выросло более чем в два раза. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

Он напомнил, что в городе уже четыре года подряд предпринимателям предоставляют возможность разместить летние веранды бесплатно. По словам бизнесменов, эти объекты «позволяют преодолеть кризисное положение, возникшее за последние два года».

— О востребованных данной меры поддержки говорит динамика открывшихся летних веранд за последние семь лет. Так, если в 2017 году на весь город их было всего 49, то на сегодняшний день насчитывается 110. И эта цифра каждый день увеличивается, — заявил Руслан Фазылянов.

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

Напомним, в марте в России упростили порядок обустройства летних кафе, внеся веранды в перечень объектов, для размещения которых не требуется оформлять право собственности на участок. По задумке властей, эта мера поможет поддержать россиян, занимающихся бизнесом в сфере общепита.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина