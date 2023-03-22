Власти России упростили порядок размещения летних кафе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России упростили порядок обустройства летних кафе, внеся веранды в перечень объектов, для размещения которых не требуется оформлять право собственности на участок. Соответствующее постановление подписано в правительстве страны.

По задумке властей, эта мера поможет поддержать россиян, занимающихся бизнесом в сфере общепита. Оборудовать летнее кафе, примыкающее к основному зданию, без дополнительных процедур они смогут, если земля под верандой находится в государственной или муниципальной собственности и до этого не была предоставлена под иные цели.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В список российские власти также внесли площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий. В пресс-службе правительства объяснили, что это позволит ускорить процессы, так как рабочие смогут оставлять необходимую технику и стройматериалы вблизи места работ.



Напомним, в прошлом году в Казани для заведений общепита продлили возможность продолжить бесплатное размещение на своей территории летних кафе и веранд. Мера появилась еще в 2020-м в качестве содействия малому и среднему бизнесу при реализации мер по предотвращению распространения коронавируса.



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Татьяна Демина