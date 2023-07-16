Во время проведения матча Суперкубка России в Казани в отделения полиции доставили около 200 болельщиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани во время проведения матча за Суперкубок России между футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва) 15 июля в отделы полиции доставили 196 болельщиков, сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

На задержанных составили 156 протоколов. Большинство из них (114) — за мелкое хулиганство.

Административные аресты на различные сроки суды назначили 59 лицам, административные штрафы — 27 людям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на стадионе «Ак Барс Арена» охрану общественного порядка обеспечивали свыше 2,6 тысячи сотрудников полиции. Также привлекались сотрудники и военнослужащие Росгвардии, контролеры-распорядители, работники частных охранных организаций и представители общественных объединений правоохранительной направленности.

Напомним, вечером 14 июля полицейские задержали пассажиров электропоезда «Нижний Новгород — Казань». Всего в отдел полиции доставили 35 человек — все они ехали на футбольный матч.

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Елизавета Пуншева