Казанские полицейские задержали на вокзале 35 футбольных фанатов

Полицейские задержали пассажиров электропоезда «Нижний Новгород — Казань». Всего в отдел полиции доставили 35 человек — все они ехали на футбольный матч.

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, фанаты жгли фаеры в салоне вагона, портили имущество и нарушали общественный порядок.

В отношении 28 из них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За Суперкубок России по футболу будут бороться петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Игра начнется на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня в 17.00.

Напомним, в столицу Татарстана должны приехать около 14 тысяч болельщиков. От московского ЦСКА на казанской «Ак Барс Арене» ожидается порядка 8 тысяч болельщиков. Еще 6 тысяч будут болеть за «Зенит».



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Айрат Назипов