В Турции объяснили поддержку расширения НАТО желанием стабильности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Турции объяснили поддержку географического расширения НАТО желанием обеспечить стабильность и безопасность в мире, с таким заявлением выступил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.



В статье для издания Middle East Eye политик отметил: Анкара поддержала интеграцию в НАТО Северной Македонии и одобряет вступление в альянс Боснии и Герцеговины.

Алтун подчеркивает, что поддержка НАТО со стороны Анкары не нацелена против определенной страны: она направлена на превращение альянса во «всеобъемлющую организацию по безопасности». Рассчитывается, что это поможет достичь стабильной ситуации в мире.

10 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО.

Члены Североатлантического альянса договорились упростить процесс вступления Украины в НАТО. Столтенберг добавил, что принять Украину в НАТО невозможно до завершения боевых действий.



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Маргарита Головатенко