Йенс Столтенберг сообщил о согласии Турции принять Швецию в НАТО в кратчайшие сроки

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео NATO News/YouTube.com

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки, — приводит его слова ТАСС.

Он пообещал, что НАТО в свою очередь создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

31 мая парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Однако турецкие законодатели ответили, что касается Швеции, подавшей вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО, то страна до сих пор не выполнила положения подписанного с Турцией меморандума и еще не готова стать частью альянса.

Также полиция Швеции в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Манифестация пройдет 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Как рассказали в местной полиции, мероприятие должно быть проведено «надежным и безопасным образом».

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Айрат Назипов