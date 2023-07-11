НАТО согласилась упростить процесс присоединения Украины

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео NATO News/YouTube.com

Члены Североатлантического альянса договорились упростить процесс вступления Украины в НАТО. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

— Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования для плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс, — сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг добавил, что принять Украину в НАТО невозможно до завершения боевых действий.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео NATO News/YouTube.com

Вопрос о вступлении Украины в НАТО решится только после окончания вооруженного конфликта, говорил еще в июне глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Такие слова он произнес после встречи с Владимиром Зеленским.



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Айрат Назипов