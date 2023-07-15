Трофей Суперкубка России доставили к «Ак Барс Арене» на лодке

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Трофей OLIMPBET Суперкубка России доставили на стадион «Ак Барс Арена» на лодке. Его сопровождали легендарные футболисты сборной России: Алексей Игонин, Роман Широков, Владимир Габулов, Андрей Аршавин, Евгений Алдонин и Руслан Нигматуллин, сообщает пресс-служба РФС.

Кубок побывал в туре по татарстанским городам. С 13 июля его могли увидеть жители Нижнекамска, Набережных Челнов и Казани.

В столице Татарстана зрители могли пообщаться с именитыми игроками в экстрим-парке «Урам». Туда же привезли и кубок.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За титул чемпиона сразятся «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва). До начала матча остается чуть меньше двух часов. Игра начнется на стадионе «Ак Барс Арена» в 17.00.

Напомним, в столицу Татарстана должны приехать около 14 тысяч болельщиков. От московского ЦСКА на казанской «Ак Барс Арене» ожидается порядка 8 тысяч болельщиков. Еще 6 тысяч будут болеть за «Зенит».

Без происшествий уже не обошлось. Полицейские задержали 35 футбольных фанатов, устроивших беспорядки в электропоезде, который следовал в столицу Татарстана из Нижнего Новгорода. В отношении 28 из них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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Айрат Назипов