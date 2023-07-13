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В Казань на Суперкубок России по футболу приедут более 10 тысяч болельщиков «Зенита» и ЦСКА

14:35, 13.07.2023 1
В Казань на Суперкубок России по футболу приедут более 10 тысяч болельщиков «Зенита» и ЦСКА
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на матч за Суперкубок России по футболу ожидается приезд более 10 тысяч болельщиков. Об этом сообщила руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина.

По ее словам, питерский футбольный клуб «Зенит» запросил трибуну на 6 тысяч человек. Это «организованные» группы болельщиков. От московского ЦСКА на казанской «Ак Барс Арене» ожидается порядка 8 тысяч болельщиков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Матч на Суперкубок России по футболу пройдет на казанском стадионе «Ак Барс Арена» в субботу, 15 июля. На поле выйдут петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасёв.

Из-за проведения матча за Суперкубок России по футболу в Казани ограничат движение на дорогах. Работу общественного транспорта усилят.

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Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:25
    И все останутся здесь. Из Казани никто не уезжает, только приезжают.
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