В Казань на Суперкубок России по футболу приедут более 10 тысяч болельщиков «Зенита» и ЦСКА

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на матч за Суперкубок России по футболу ожидается приезд более 10 тысяч болельщиков. Об этом сообщила руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина.

По ее словам, питерский футбольный клуб «Зенит» запросил трибуну на 6 тысяч человек. Это «организованные» группы болельщиков. От московского ЦСКА на казанской «Ак Барс Арене» ожидается порядка 8 тысяч болельщиков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Матч на Суперкубок России по футболу пройдет на казанском стадионе «Ак Барс Арена» в субботу, 15 июля. На поле выйдут петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасёв.

Из-за проведения матча за Суперкубок России по футболу в Казани ограничат движение на дорогах. Работу общественного транспорта усилят.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина