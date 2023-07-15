Появилось фото задержания футбольных фанатов на казанском вокзале

Фото: предоставлено realnoevremya.ru источником

В распоряжении «Реального времени» появилось фотография задержания футбольных болельщиков на казанском вокзале. На снимке фанаты, предположительно, устроившие беспорядки в электропоезде, который следовал в столицу Татарстана из Нижнего Новгорода.

Задержание 35 фанатов происходило поздним вечером, 14 июля. В отношении 28 из них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Также источники «Реального времени» предоставили видео с болельщиками. На кадрах фанаты ЦСКА, которые, по версии полицейских, устроили беспорядки в поезде.

Сегодня в Казани состоится матч за Суперкубок России по футболу. За титул будут бороться петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра начнется на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня в 17.00.

Напомним, в столицу Татарстана должны приехать около 14 тысяч болельщиков. От московского ЦСКА на казанской «Ак Барс Арене» ожидается порядка 8 тысяч болельщиков. Еще 6 тысяч будут болеть за «Зенит».

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Айрат Назипов