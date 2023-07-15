Сергей Лавров обсудил с главой МИД Таиланда возможное использование карт «Мир» в стране

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования карт «Мир» в стране. Его слова передает «РИА Новости».

— Сегодня с моим коллегой — министром иностранных дел Таиланда мы говорили о том, чтобы карты российской платежной системы «Мир» использовались здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока, — констатировал министр.

Сегодня Лавров принял участие в церемонии открытия генерального консульства России в Пхукете. Он заявил, что российская сторона планирует открыть новые дипломатические представительства в странах Юго-Восточной Азии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Банк России уже в этом году планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран. Сейчас российские туристы также могут использовать карту для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.



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Айрат Назипов