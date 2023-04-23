Куба надеется ввести платежи картами «Мир» уже в этом году

Куба рассчитывает, что уже в этом году туристы могут расплачиваться на острове картами «Мир». Об этом «РИА Новости» заявил посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья.



— Мы уже, наверное, где-то год или чуть больше работаем над внедрением системы карт «Мир» в наших взаимных расчетах. Мы понимаем, что это очень удобно для туристов из России, которые приезжают на Кубу, — сказал дипломат.

Он также объяснил, что процесс внедрения немного затянулся в связи с техническими моментами. Посол напомнил, что карты «Мир» уже можно частично использовать на Кубе: банкоматы начали принимать их для снятия наличных.



— Но нужно, чтобы карты работали в полном объеме, — заключил дипломат.

Платежная система «Мир» 14 марта объявила о начале работы на острове. Сейчас с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах — работа над полной функциональностью системы продолжается.



Сейчас российские туристы также могут использовать карту системы «Мир» для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Илина Хакимова