Банк России планирует запустить карты «Мир» в пяти-шести новых странах

Банк России уже в этом году планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран, рассказала «Известиям» директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

— Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах — вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году, — заявила Бакина.

По ее словам, сейчас «есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике». Тем не менее некоторые все равно остаются готовы к сотрудничеству и не боятся об этом говорить.

Бакина также рассказала, что, говоря о ситуации приема платежей россиян в Турции, помимо той работы, которую проводит Банк России и НСПК, «рынок самостоятельно находит такие решения».

А с весны этого года картой «Мир» можно пользоваться на Кубе. По словам Бакиной, кубинская сторона уже настраивает POS-терминалы:

— Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов, — добавила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бакина уточнила, что услугу трансграничного перевода через Систему быстрых платежей при участии зарубежных банков-партнеров предлагают пять отечественных банков. Сейчас такие партнеры есть в 3 странах, их число достигло 14.

По объемам операций доля карт «Мир» составила 45,6% по итогам первого квартала.

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ, на сегодняшний день карт «Мир» выпущено почти 204 млн. доля карт в в общей эмиссии по итогам I квартала составила 44,5%.



Сейчас российские туристы также могут использовать карту системы «Мир» для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.



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Илина Хакимова