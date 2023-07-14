Минобороны Белоруссии и подразделения «Вагнера» выработали дорожную карту передачи опыта

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Министерстве обороны Белоруссии рассказали о взаимодействии с подразделениями «Вагнера». Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства.

— Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск, — сказано в сообщении.

В пресс-службе обещали информировать читателей о предстоящей работе по данному направлению.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с заявлениями, которые в ФСБ расценили как фактические «призывы к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». В итоге в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело «по факту организации вооруженного мятежа», которое позже, после достижения договоренностей благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, прекратили. Позднее подразделения «Вагнера» отправились в Белоруссию.



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Айрат Назипов