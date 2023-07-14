На Голубых озерах в Казани снова оштрафовали отдыхающих за катание на сапбордах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам провели очередной рейд на Голубых озерах в Казани. На нарушителей составили административные протоколы по статье 8.39 КоАП России «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

— Напоминаем, что на территории государственного природного заказника «Голубые озера» запрещено катание на плавательных средствах, в том числе на лодках, сапбордах. Рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В комитете напомнили, что жалобы на нарушения природоохранного законодательства можно оставлять в ГИС «Народный контроль».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Месяц назад сотрудники ведомства провели аналогичный рейд на Голубых озерах. Тогда было составлено три протокола.

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Айрат Назипов