Главное о коронавирусе за неделю: детектор вирусных частиц и прирост по госпитализациям
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 10 по 17 июля 2023 года.
Снижение заболеваемости
- За неделю с 3 по 9 июля в Татарстане заболеваемость коронавирусом снизилась на 4,5%. В республике подтвердилось 63 случая COVID-19, что на три меньше, чем за предыдущие семь дней.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Их не фиксируют со второй половины ноября этого года. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- За неделю с 3 по 9 июля в республике в больницы с коронавирусом попали 35 человек, что на четверть больше, чем за предыдущие семь дней. С 26 июня по 2 июля — число госпитализаций пациентов с COVID-19 в республике сократилось на 30%. В больницы попали 28 заболевших.
- По последним данным, в Татарстане с начала пандемии подтвердилось 206 419 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса 203 997 жителей республики.
Отмена ограничений
- В Липецкой области расширили список врачей, которые могут получить 1,5 миллиона рублей по региональной программе привлечения медиков на работу в города и села региона. В него включили студентов-ординаторов, которые в пандемию коронавируса работали в государственных медучреждениях.
- В Самарской области отменили связанные с коронавирусом ограничения. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации на территории региона. В области зафиксировали около 543 тысяч случаев инфицирования. Медики вылечили более 534 тысяч пациентов, свыше 8,3 тысячи человек умерли от заболевания.
Снижение смертности
- Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не может передать независимой комиссии, расследующей действия властей в ответ на пандемию коронавируса, свою переписку в мессенджере WhatsApp на старом мобильном телефоне. Это связано с тем, что он забыл пароль от него.
- Американские ученые разработали детектор вирусных частиц в воздухе, который способен отслеживать присутствие любых штаммов коронавируса в многолюдных помещениях и оповестить окружающих. На анализ воздуха ему требуется 5 минут.
- В мире за период с 12 июня по 9 июля от коронавируса скончались 4,8 тысячи человек. Это на 47% меньше, чем за предыдущие 28 дней, сообщают в ВОЗ.
- Число случаев заражения коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, за 28 дней сократилось на 45%. За 4 недели зарегистрировали 794 582 случая заражения. Больше всего заболевших в Корее (372 557), Австралии (62 748) и Бразилии (56 744).
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